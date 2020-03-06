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Поезд насмерть сбил женщину в Ростове-на-Дону

Поезд насмерть сбил женщину в Ростове-на-Дону
Фото для иллюстрации

В Ростове-на-Дону женщина погибла под колёсами поезда. Трагический случай произошёл 9 марта на перегоне Развилка — Кизитеринка.

Ночью, около 1:30, через Ростов проезжал пассажирский поезд Москва — Адлер. Неожиданно машинист заметил на путях женщину. Локомотивная бригада стала экстренно тормозить, но, увы, состав не успел остановиться и сбил пешехода. От полученных травм 34-летняя женщина погибла на месте.

- Следователи начали проверку по данному факту, - прокомментировала и.о. следователя контрольно-следственного отдела Южного СУТ СК России Нелли Аверкова. - Специалисты осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу и опросили членов локомотивной бригады.

Все обстоятельства смерти женщины устанавливают. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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