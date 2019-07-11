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В Ростовской области 65-летний велосипедист попал под колеса иномарки

В Ростовской области 65-летний велосипедист попал под колеса иномарки
В Ростовской области мужчина на велосипеде попал под колеса иномарки. ДТП случилось 12 июля на трассе Ростов-Азов.

По предварительным данным, в 65-летнего мужчину на велосипеде врезался 43-летний мужчина на «Хендай Акцент». Водитель автомобиля не заметил выезжающего на главную дорогу пенсионера.

В результате пожилой мужчина получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу врачами скорой помощи.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

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