В Ростовской области 65-летний велосипедист попал под колеса иномарки



В Ростовской области мужчина на велосипеде попал под колеса иномарки. ДТП случилось 12 июля на трассе Ростов-Азов.



По предварительным данным, в 65-летнего мужчину на велосипеде врезался 43-летний мужчина на «Хендай Акцент». Водитель автомобиля не заметил выезжающего на главную дорогу пенсионера.



В результате пожилой мужчина получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу врачами скорой помощи.



По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.