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В центре Ростова в массовом ДТП с внедорожником пострадал подросток

В центре Ростова в массовом ДТП с внедорожником пострадал подросток
В Ростове-на-Дону произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 14-летний мальчик. Авария случилась 17 февраля на проспекте Театральном.

По предварительной информации, водитель внедорожника марки «Хавал Джулион» потерял контроль над автомобилем и столкнулся с «Опелем Корса», двигавшимся во встречном направлении. После этого внедорожник отбросило на другую машину, которая ехала позади, а затем – на «Фольксваген Поло».

Последний, в свою очередь, столкнулся с «Ладой Грантой».

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП травмы получил 14-летний пассажир внедорожника. Пострадавшего доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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