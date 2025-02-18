В центре Ростова в массовом ДТП с внедорожником пострадал подросток

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 14-летний мальчик. Авария случилась 17 февраля на проспекте Театральном.По предварительной информации, водитель внедорожника марки «Хавал Джулион» потерял контроль над автомобилем и столкнулся с «Опелем Корса», двигавшимся во встречном направлении. После этого внедорожник отбросило на другую машину, которая ехала позади, а затем – на «Фольксваген Поло».Последний, в свою очередь, столкнулся с «Ладой Грантой».Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП травмы получил 14-летний пассажир внедорожника. Пострадавшего доставили в больницу.