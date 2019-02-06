Подозреваемых в убийстве в Ростове задержали





Подозреваемых в перестрелке с одним погибшим и одним раненым в Ростове задержали правоохранители. Предполагаемых участников преступления арестовали 8 февраля.



Как сообщает DonDay.ru, силовики поймали порядка десяти человек.



После потасовки злоумышленники разъехались по всему Ростову. В течение суток их удалось задержать в разных частях города.

Сейчас их допрашивают следователи.



Напомним, массовая драка с перестрелкой случилась вечером 7 февраля возле ресторана «Бекон & John» на проспекте Космонавтов.



В результате погиб 40-летний уроженец Дагестана, второй человек был ранен в область паха. Погибшего и пострадавшего погрузили в машины и привезли к БСМП-2. Затем мужчины скрылись.