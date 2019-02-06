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Подозреваемых в убийстве в Ростове задержали

Подозреваемых в убийстве в Ростове задержали

Подозреваемых в перестрелке с одним погибшим и одним раненым в Ростове задержали правоохранители. Предполагаемых участников преступления арестовали 8 февраля.

Как сообщает DonDay.ru, силовики поймали порядка десяти человек.

После потасовки злоумышленники разъехались по всему Ростову. В течение суток их удалось задержать в разных частях города.
Сейчас их допрашивают следователи.

Напомним, массовая драка с перестрелкой случилась вечером 7 февраля возле ресторана «Бекон & John» на проспекте Космонавтов.

В результате погиб 40-летний уроженец Дагестана, второй человек был ранен в область паха. Погибшего и пострадавшего погрузили в машины и привезли к БСМП-2. Затем мужчины скрылись.

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