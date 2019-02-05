Стрельба и драка: в Ростове по подозрению в убийстве разыскивают людей, скрывшихся на иномарках с места преступления



В Ростове сотрудники полиции разыскивают для задержания шесть машин, пассажиры которых подозреваются в убийстве.



Возле ресторана «Бекон & John» на проспекте Космонавтов около 21 часа 7 февраля началась перепалка между двумя группами мужчин. Словесный конфликт перерос в массовую драку, а она – в перестрелку. В результате огнестрельные ранения получили двое. Мужчина 35-40 лет погиб, второй пострадавший доставлен в больницу. Его состояние оценивается как тяжёлое. Сейчас он находится в БСМП-2.



Остальные предполагаемые участники перестрелки сели в машины и скрылись. Как сообщает DonDay.ru, речь идёт о шести иномарках: чёрном джипе «Лексус», чёрном «Порше Кайен», синей «Мазде 3», тёмно-синем «Рэнж Ровере», серой «Тойоте Камри» и «Хендай Стайрекс» неизвестного цвета.



«Порше» и «Лексус» имеют регистрационные номера Ростовской области, «Рэнж Ровер» - Дагестана, а «Мазда», «Тойота» и «Хендай» - Москвы.