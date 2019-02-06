Появилось видео с БСМП в Ростове, куда привезли убитого и раненого после перестрелки



Появились записи с камер у входа в БСМП-2 в Ростове, куда привезли раненого и погибшего после перестрелки. Инцидент произошёл 7 февраля около 21 часа возле ресторана «Бекон & John» на проспекте Космонавтов.



На записи видно, что к зданию больницы подъезжает «Порш Кайен». Водитель вышел из машины и открыл заднюю дверь. Можно разглядеть, что в салоне на заднем сидении лежит человек. Поговорив с сотрудниками БСМП, автовладелец зашёл внутрь. Затем запись обрывается. На второй части у входа в больницу уже стоит «Лексус». Можно также чётко увидеть, что на заднем сидении авто кто-то лежит.



Напомним, в тот вечер на проспекте Космонавтов произошла массовая драка, которая переросла в перестрелку. В результате погиб 40-летний уроженец Дагестана. Ещё один человек пострадал — он получил «огнестрел» в область паха. Участники происшествия погрузили мужчин в машины и привезли к больнице. Затем они скрылись.





"Порш Кайен"





Как сообщает DonDay.ru, правоохранители разыскивают шесть иномарок: чёрный «Порш Кайен», чёрный джип «Лексус», тёмно-синий «Рэнж-Ровер», серую «Тойота Камри», синюю «Мазда 3» и «Хёндай Стайрекс» неизвестного цвета.

Известно, что «Порш» и «Лексус» имеют регистрационные номера Ростовской области, «Мазда», «Хёндай» и «Тойота» зарегистрированы в Москве, а «Рэнж-Ровер» - в Дагестане.



По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия», - добавила старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.

Все обстоятельства, а также личности участников преступления устанавливаются.