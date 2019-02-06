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В Ростове возбуждено уголовное дело по факту стрельбы с погибшим

В Ростове возбуждено уголовное дело по факту стрельбы с погибшим
Донское следственное управление возбудило уголовное дело по факту стрельбы с погибшим. Дело возбуждено по трём статьям: «Убийство», «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия».
- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления и лица, его совершившие, - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.

Напомним, около девяти часов вечера 7 февраля в Ворошиловском районе города произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, и один ранен. По предварительным данным, возле ресторана «Бекон & John» на проспекте Космонавтов между двумя компаниями мужчин произошел конфликт. Ссора переросла в драку с перестрелкой.

Сейчас правоохранительные органы разыскивают участников перестрелки. Предположительно, подозреваемые скрылись на шести иномарках.

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