По факту гибели рабочих водоканала под Таганрогом возбудили уголовное дело
СУ СК по Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочих водоканала в Неклиновском районе. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.
Ранее сообщалось, что утром 21 мая бригада водоканала проводила работы в колодце на очистных сооружениях в селе Дмитриадовка. Спустя некоторое время мужчинам стало плохо. Двое рабочих умерли сразу на месте. Позже стало известно, что число погибших увеличилось до семи. Пятерых увезли в больницу. Ещё двух человек разыскивают спасатели. Пока об их судьбе ничего не известно.
Предполагается, что рабочие отравились газом.
- Прокуратурой Ростовской области взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом, - отметили в ведомстве.
В настоящее время на месте ЧП работают следователи и криминалисты. Обстоятельства произошедшего устанавливают.