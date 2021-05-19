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По факту гибели рабочих водоканала под Таганрогом возбудили уголовное дело

По факту гибели рабочих водоканала под Таганрогом возбудили уголовное дело
СУ СК по Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочих водоканала в Неклиновском районе. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее сообщалось, что утром 21 мая бригада водоканала проводила работы в колодце на очистных сооружениях в селе Дмитриадовка. Спустя некоторое время мужчинам стало плохо. Двое рабочих умерли сразу на месте. Позже стало известно, что число погибших увеличилось до семи. Пятерых увезли в больницу. Ещё двух человек разыскивают спасатели. Пока об их судьбе ничего не известно.

Предполагается, что рабочие отравились газом.

- Прокуратурой Ростовской области взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом, - отметили в ведомстве.

В настоящее время на месте ЧП работают следователи и криминалисты. Обстоятельства произошедшего устанавливают.

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