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Под Шахтами смыло насыпной мост через реку Атюхта

Под Шахтами смыло насыпной мост через реку Атюхта
В Ростовской области смыло насыпной мост через реку Атюхта. Происшествие случилось 1 декабря в городе Шахты.

Ранее по этому мосту люди переходили от района Культурный уголок до поселка шахты «Южная» и обратно. Теперь им придется делать большой крюк, чтобы объехать размытый участок дороги.

Местные жители считают, что причиной ЧП стали не только затяжные дожди, накрывшие область в последнюю неделю. Во многом виной - нечистоты канализации, которые бурными потоками сливают в реку. В подтверждение своих слов шахтинцы публикуют в соцсетях фотографии и видео, как потоки зловонной воды разбивают насыпь моста.

Жители хотят не только восстановить мост, но и привлечь внимание защитников окружающей среды, спасти реку от загрязнения.
Фото: DonDay
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