В Ростове из-за коммунальной аварии в реку Темерник стекают канализационные нечистоты

Фото: Темерник-су.

В Ростове канализационные потоки стекают в реку Темерник. По словам местных жителей, причиной стала коммунальная авария возле церкви Сурб-Хач. Об этом горожане рассказали в соцсетях 15 ноября.Ростовчане поделились, что зловонная жидкость стекает в приток Дона, Темерник, уже несколько дней. Подобные аварии происходят постоянно. Вероятно, чтобы их предотвратить, потребуется капитальный ремонт канализационной системы.Местные жители добавили, что в Темернике не раз видели мертвую рыбу. Кроме того, иногда вода там становится мутной. Не исключено, что причиной были именно «фекальные реки».Еще одним источником зловонной жидкости могли стать каналы, идущие от жилых домов. Скорее всего, в к частные дома не проведена централизованная канализация. Эта вода имеет зловонный запах и явно загрязняет реку.- Просим провести проверку и выяснить, откуда идут стоки, чем они загрязнены, ликвидировать их и очаги загрязнения и заражения опасными микроорганизмами, а также принять меры по недопущению повторного загрязнения, - пишут жители.