В Ростовской области отремонтируют мост через реку Аюта



Фото: 110km.ru

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области отремонтируют мост через реку Аюта. Реконструкции подлежит мост на автомобильной дороге М-4 «Дон» – Новошахтинск – граница с Украиной.



В настоящее время Управление автомобильной магистрали Москва – Волгоград Федерального дорожного агентства ищет подрядчика, который выполнит работы. На проект из федерального бюджета выделено 3,4 миллиона рублей. Соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок.



Подрядчик должен восстановить транспортно-эксплуатационное состояние моста и отремонтировать его элементы до допустимых значений. На работы отводится один год.



Заявки на участие в открытом аукционе принимаются до 24 сентября. Ремонт планируется завершить 15 июля 2020 года.



Добавим, что мост через реку Аюта построили больше 20 лет назад. В 2016 году из-за аварийности мост в экстренном порядке отремонтировали. Дорожники усилили конструкцию, только временно решив проблему. Работы на этом участке вызвали большие пробки. На этот раз автомобилистам придётся набраться терпения на гораздо более длительное время.



Вероятнее всего, в период ремонтных работ будет функционировать по одной полосе движения в каждом направлении.