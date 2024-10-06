Под Ростовом женщина пострадала, пытаясь потушить пожар в доме

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области 55-летняя женщина пострадала при пожаре в частном доме. Жуткое происшествие случилось 5 октября в СНТ «Аист» Мясниковского района.Пламя разгорелось на улице 4-я Линия, 159. Домохозяйка попыталась потушить огонь самостоятельно, но ничего не вышло. Тогда женщина бросилась в комнату спасать ценные вещи и документы.За считанные минуты пожар охватил все строение и перебросился на припаркованный рядом автомобиль. К приезду семи спасателей на двух автоцистернах стихия полностью уничтожила дом и машину.- Пострадавшую с ожогами передали сотрудникам «скорой», - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. – Причина ЧП устанавливается.