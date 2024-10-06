В Ростовской области 15-летний мотоциклист попал в больницу после ДТП

Фото: ГАИ РО

В Ростовской области 15-летний мотоциклист пострадал в ДТП. Происшествие случилось 5 октября в Багаевском районе.По предварительным данным, 26-летний водитель «ВАЗ-21150» ехал по хутору Елкин. На пересечении улицы Ермаковской и переулка Северного ему дорогу не уступил юноша за рулем мотоцикла «БРЗ». От столкновения подросток отлетел в сторону. Легковушка съехала с дороги и врезалась в забор частного дома.По информации региональной Госавтоинспекции, после ДТП несовершеннолетнего отвезли в больницу.