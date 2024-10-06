Подросток едва не упал с крыши 16-этажного дома в Суворовском

Фото: Ростов ру.

[img=left]https://rostov.ru/uploads/posts/2024-10/53zjcrrh0l0.jpg[/imgВ Ростове подросток чуть не упал с 16-го этажа заброшенного здания. Инцидент произошел днем 4 октября в районе Суворовском.Как сообщает источник Donday, парень оказался на крыше пустующего дома на улице Драгунской. Крики и просьбы местных жителей спуститься он не слушал.К счастью, спасатели прибыли на место происшествия вовремя. Они смогли снять молодого человека с небезопасной высоты и обеспечить его спуск на первый этаж. Причины такого рискованного поступка остаются неизвестными.