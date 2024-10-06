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Автобус ФК «Ростов» попал в ДТП после матча со «Спартаком»

Автобус ФК «Ростов» попал в ДТП после матча со «Спартаком»
Автобус футбольного клуба «Ростов» попал в ДТП после матча со «Спартаком». Авария случилась на выезде из Москвы в ночь на 6 октября.

По информации «РБ Спорт», команда возвращалась в Ростов-на-Дону. На МКАДе в транспорт клуба врезался автомобиль. К счастью, никто не пострадал.

Вскоре после аварии игроки и сотрудники тренерского штаба продолжили путь.

Напомним, что игра между «Ростовом» и «Спартаком» завершилась поражением первых. Хозяева поля разгромили гостей со счетом 3:0.
Фото: ФК Ростов
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