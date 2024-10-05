В переходе на Нагибина в Ростове сносят последние торговые точки

Фото: Ростов ру.

В Ростове завершается демонтаж последних торговых ларьков в подземном переходе на проспекте Михаила Нагибина. Днем 5 октября рабочие убирали торговые павильоны в переходе на пересечении Нагибина и Ленина. Пока одни точки нещадно рушились, соседние ларьки продолжали свою деятельность в обычном режиме. При этом все это время место работы было не огорожено, и людям приходилось преодолевать путь по стеклу и среди разрушенных павильонов.Торговцы сообщили, что им дали всего несколько дней для того, чтобы они забрали свои вещи. В течение следующих трех дней под снос попадут последние коммерческие точки в подземных переходах Ростова.Конфликт вокруг этих торговых точек начался в 2019 году. Спор возник между владельцами киосков и активистами, выступавшими за их снос, что привело к судебным разбирательствам. В 2021 году было вынесено решение о закрытии магазинов в переходах, и за три года павильоны в центре и других частях города стерли с лица земли.