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На Дону в массовой аварии пострадал мужчина

На Дону в массовой аварии пострадал мужчина

В Волгодонске Ростовской области произошло тройное ДТП, в результате которого пострадал мужчина. Авария случилась 5 октября в 10:40 рядом с автозаправочной станцией на проспекте Строителей.

По данным УГИБДД по Ростовской области, 73-летний водитель «Тойоты Камри» решил развернуться, не уступив дорогу 25-летнему водителю «Шкоды Суперб». После того как «Тойота» врезалась в бордюр, она задела припаркованный поблизости автомобиль марки «Исузу». В свою очередь «Шкода» тоже наехала на бордюр, после чего перевернулась.

В результате инцидента травмы получил водитель «Камри», однако ему повезло – госпитализация ему не понадобилась.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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