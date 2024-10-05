На Дону в массовой аварии пострадал мужчина

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Волгодонске Ростовской области произошло тройное ДТП, в результате которого пострадал мужчина. Авария случилась 5 октября в 10:40 рядом с автозаправочной станцией на проспекте Строителей.По данным УГИБДД по Ростовской области, 73-летний водитель «Тойоты Камри» решил развернуться, не уступив дорогу 25-летнему водителю «Шкоды Суперб». После того как «Тойота» врезалась в бордюр, она задела припаркованный поблизости автомобиль марки «Исузу». В свою очередь «Шкода» тоже наехала на бордюр, после чего перевернулась.В результате инцидента травмы получил водитель «Камри», однако ему повезло – госпитализация ему не понадобилась.