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Пропавшую в Ростове 81-летнюю женщину нашли живой

Пропавшую в Ростове 81-летнюю женщину нашли живой
Пропавшую в Ростове-на-Дону 81-летнюю женщину нашли живой. О местонахождении Марии Пересыпкиной не было известно с 4 октября.

В тот день пенсионерка ушла из дома. Когда она не вернулась, родственники забили тревогу. Самостоятельные поиски ни к чему не привели. Близкие бабушки обратились к волонтерам.

Добровольцы прочесывали улицы города и расклеивали ориентировки в общественных местах.

Только вечером 5 октября Марию удалось отыскать. Информация о том, где была женщина, не разглашается.
Фото: Лиза Алерт
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