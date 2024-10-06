Пропавшую в Ростове 81-летнюю женщину нашли живой

Фото: Лиза Алерт

Пропавшую в Ростове-на-Дону 81-летнюю женщину нашли живой. О местонахождении Марии Пересыпкиной не было известно с 4 октября.В тот день пенсионерка ушла из дома. Когда она не вернулась, родственники забили тревогу. Самостоятельные поиски ни к чему не привели. Близкие бабушки обратились к волонтерам.Добровольцы прочесывали улицы города и расклеивали ориентировки в общественных местах.Только вечером 5 октября Марию удалось отыскать. Информация о том, где была женщина, не разглашается.