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В Ростовской области контрактника СВО похоронили спустя два месяца после смерти

В Ростовской области контрактника СВО похоронили спустя два месяца после смерти
Еще один житель донского региона погиб в ходе специальной военной операции. 36-летний Олег Косенко скончался ещё в июле, но похоронить его на родной земле в Пролетарском районе удалось только 5 октября.

Олег жил в хуторе Привольном. Мужчина подписал контракт с Вооруженными силами Российской Федерации в мае 2024 года. А уже 20 июля он погиб в бою под Авдеевкой, исполняя свои обязанности.

С момента его гибели прошло более двух месяцев, и лишь 5 октября семья смогла проводить его в последний путь. Олег Косенко был похоронен на городском кладбище в Пролетарске с соблюдением всех военных почестей, сообщает газета «Наша неделя. Пролетарск».
Фото: Газета Наша неделя. Пролетарск.
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