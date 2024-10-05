В Ростовской области контрактника СВО похоронили спустя два месяца после смерти

Фото: Газета Наша неделя. Пролетарск.

Еще один житель донского региона погиб в ходе специальной военной операции. 36-летний Олег Косенко скончался ещё в июле, но похоронить его на родной земле в Пролетарском районе удалось только 5 октября.Олег жил в хуторе Привольном. Мужчина подписал контракт с Вооруженными силами Российской Федерации в мае 2024 года. А уже 20 июля он погиб в бою под Авдеевкой, исполняя свои обязанности.С момента его гибели прошло более двух месяцев, и лишь 5 октября семья смогла проводить его в последний путь. Олег Косенко был похоронен на городском кладбище в Пролетарске с соблюдением всех военных почестей, сообщает газета «Наша неделя. Пролетарск».