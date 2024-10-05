ФК «Ростов» с позором проиграл «Спартаку» со счетом 3:0

Фото: ФК Ростов.

ФК «Ростов» проиграл «Спартаку» на выезде. Матч состоялся в Москве 5 октября, и все три гола были забиты в первом тайме. Во втором тайме ростовчане не смогли переработать счет и ушли с нулем на табло.Первый гол был забит на 29-й минуте игроком «Спартака» Наилем Умяровым. Спустя пять минут Шамар Николсон, также из «Спартака», увеличил разрыв, отправив еще один мяч в ворота ростовчан. В добавленное время первого тайма нападающий забил третий гол, сделав счет разгромным.Таким образом, «Спартак» набрал 19 очков и поднялся на пятую позицию в таблице чемпионата России, обойдя ЦСКА, который имеет 17 очков и игру в запасе. Ростов, в свою очередь, располагается на девятом месте с 12 очками.Важно отметить, что это уже четвёртое подряд поражение для команды Валерия Карпина. Несмотря на активную поддержку со стороны болельщиков и регулярные тренировки, ростовчане не могут улучшить свои результаты.