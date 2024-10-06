В ходе СВО погиб боец спецназа из Ростовской области

Фото: DonDay – Волгодонск.

В ходе спецоперации погиб 39-летний военнослужащий из Ростовской области. Андрей Емельянов служил в составе 22-й отдельной бригады специального назначения Главного управления Генштаба ВС РФ.Боец выполнял задание на Запорожском направлении. Ночью 27 сентября Андрей попал под атаку дронов. При взрыве беспилотника боец получил многочисленные осколочные ранения.По информации издания DonDay-Волгодонск, его отвезли в госпиталь, но сохранить жизнь пациенту врачам не удалось.За свою многолетнюю службу Андрей Емельянов был удостоен множества государственных наград. У мужчины осталась дочь.Бойца спецназа похоронят 7 октября в городе Волгодонске.