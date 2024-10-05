Усилит команду: Баста прокомментировал переход Дениса Глушакова в «СКА Ростов»

Фото: Соцсети.

Баста впервые высказался о переходе 37-летнего Дениса Глушакова в «СКА Ростов», передает «Матч ТВ».Денис Глушаков подписал контракт с клубом Медиалиги «СКА Ростов». Хавбек при этом не разрывает свой контракт с «Химками». Баста прокомментировал этот переход, заявив, что Глушаков наконец-то завершил важный этап в своей карьере.— Мы приглашали Дениса в СКА, когда только начали сотрудничать с клубом. Однажды он даже присутствовал на нашем матче в Ростове-на-Дону. В 2006 году Денис уже играл за СКА и забил шесть голов в 16 встречах. Теперь, казалось бы, всё стало на свои места, и гештальт закрыт.Кроме того, рэпер подчеркнул, что они с Глушаковым земляки и его опыт значительно укрепит команду.Еще в начале этого года Баста предлагал Глушакову присоединиться к команде, но тогда сам футболист не дал определенного ответа. Денис рассказал, что рэпер говорил о своем предложении и новом проекте клуба.— После разговора я не смог сказать точно, что буду играть, сказал, что время покажет, - поделился Глушаков с «Матч ТВ».