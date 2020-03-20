На Дону при пожаре в частном доме пострадала 70-летняя женщина



В Ростовской области в ночном пожаре пострадала 70-летняя женщина. Происшествие случилось 23 марта в селе Покровское Неклиновского района.



В доме пожилой женщины на улице Мирошниченко случился пожар. Пока на место ехали спасатели, хозяйка пыталась самостоятельно потушить возгорание, но только пострадала. Прибывшие специалисты вывели пенсионерку на улицу и передали врачам. На борьбу с 20 квадратными метрами возгорания понадобилось около часа.



- С ожогами рук пострадавшую доставили в медицинское учреждение, - сообщили в ведомстве. - Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.



В тушении принимали участие пятеро спасателей и две единицы техники.