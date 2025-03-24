В Тарасовском практически дотла сгорели магазин и аптека

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В Ростовской области серьезный пожар вспыхнул в аптечном пункте и торговой точке. Видеокадры, запечатлевшие происшествие, были опубликованы очевидцами в социальных сетях.Происшествие случилось в поселке Тарасовском в дневное время 22 марта. Огонь возник в двухэтажном строении на улице Островского, 138. Огромные клубы темного дыма и сильное пламя были видны на большом расстоянии. К моменту прибытия пожарных огонь распространился на 200 квадратных метров.На месте возгорания работали 12 пожарных и были задействованы три спецавтомобиля. Справиться с возгоранием удалось за 40 минут.Согласно данным пресс-службы ГУ МЧС Ростовской области, в результате данного инцидента никто не пострадал.