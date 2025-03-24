Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Тарасовском практически дотла сгорели магазин и аптека

В Тарасовском практически дотла сгорели магазин и аптека

В Ростовской области серьезный пожар вспыхнул в аптечном пункте и торговой точке. Видеокадры, запечатлевшие происшествие, были опубликованы очевидцами в социальных сетях.

Происшествие случилось в поселке Тарасовском в дневное время 22 марта. Огонь возник в двухэтажном строении на улице Островского, 138. Огромные клубы темного дыма и сильное пламя были видны на большом расстоянии. К моменту прибытия пожарных огонь распространился на 200 квадратных метров.

На месте возгорания работали 12 пожарных и были задействованы три спецавтомобиля. Справиться с возгоранием удалось за 40 минут.

Согласно данным пресс-службы ГУ МЧС Ростовской области, в результате данного инцидента никто не пострадал.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.