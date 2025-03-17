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В Батайске на улице Украинской сгорел дотла частный дом

В Батайске на улице Украинской сгорел дотла частный дом
В Батайске дотла сгорел частный дом . Происшествие случилось ночью 17 марта на улице Украинской, 14В. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По предварительным данным, огонь распространился очень быстро. Пожарных вызвали соседи, к моменту их приезда пламя охватило уже около 100 квадратных метров. Потушить огонь удалось спустя два часа. К счастью, в происшествии никто не пострадал.

- На месте работали 18 пожарных и четыре единицы спецтехники,- сообщили в региональном ГУ МЧС,- Причина возгорания устанавливается. на месте работали 18 пожарных и четыре единицы техники
Фото: DonDay
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