Под Ростовом на большой площади сгорел частный дом

Фото: DonDay

В поселке Огородном Щепкинского сельского поселения на большой площади сгорел частный дом. Происшествие случилось в ночь на 12 декабря.Пламя вспыхнуло в жилом строении № 4 на улице Огородной около 01:20. Стихия начала распространяться по комнатам, сжигая все на своем пути. В небо поднялся огромный столб дыма.На место прибыли 12 спасателей на трех автоцистернах. К тому моменту огонь охватил около 120 квадратных метров. Пожар на столь большой площади удалось потушить спустя час.К счастью, в МБУ АР "УПЧС" сообщили, что в происшествии никто не пострадал. Причина возгорания неизвестна.