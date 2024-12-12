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Под Ростовом на большой площади сгорел частный дом

Под Ростовом на большой площади сгорел частный дом
В поселке Огородном Щепкинского сельского поселения на большой площади сгорел частный дом. Происшествие случилось в ночь на 12 декабря.

Пламя вспыхнуло в жилом строении № 4 на улице Огородной около 01:20. Стихия начала распространяться по комнатам, сжигая все на своем пути. В небо поднялся огромный столб дыма.

На место прибыли 12 спасателей на трех автоцистернах. К тому моменту огонь охватил около 120 квадратных метров. Пожар на столь большой площади удалось потушить спустя час.

К счастью, в МБУ АР "УПЧС" сообщили, что в происшествии никто не пострадал. Причина возгорания неизвестна.
Фото: DonDay
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