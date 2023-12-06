В Волгодонском районе на большой площади сгорел частный дом

Фото: Ростов.ру

В Волгодонском районе сгорел частный дом. Происшествие случилось вечером 6 декабря в хуторе Прогресс.Пламя вспыхнуло около 20:30 в доме № 16 на улице Лермонтова. Огонь быстро охватил порядка 120 квадратных метров. На вызов приехали восемь спасателей на двух автоцистернах. Примерно за полчаса им удалось потушить открытое горение.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в результате произошедшего никто не пострадал. Причины ЧП устанавливают специалисты.