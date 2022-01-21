Под Ростовом мужчина на легковушке заглох на заснеженной трассе

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

Под Ростовом автомобилист заглох посреди дороги. ЧП случилось в районе ТЦ «Мега» днем 25 января.Мужчина за рулем «Фольксвагена» ехал по трассе М-4 «Дон». На 1 055-м километре машина заглохла. После нескольких неудачных попыток завести иномарку автомобилист вышел на дорогу. Он подавал знак рукой, надеясь, что кто-то остановится и поможет, но все тщетно.К счастью, через некоторое время мимо ехал патруль инспекторов ДПС. Сотрудники ГИБДД припарковались и подошли узнать, в чем дело. Они и помогли завести авто с помощью пусковых проводов для аккумулятора.