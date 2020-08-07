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На трассе под Ростовом женщину зажало в легковушке в результате ДТП

На трассе под Ростовом женщину зажало в легковушке в результате ДТП
В ДТП под Ростовом женщину зажало в легковушке. Авария случилась в Ленинаване 8 августа.

По словам очевидцев, избегая столкновения на трассе, грузовик и «Хендай Акцент» вылетели в кювет. Там грузовая машина прижалась к легковушке, заблокировав выход пассажирке. Чтобы достать из авто женщину, пришлось вызвать спасателей.

У нее диагностирован перелом руки. Водитель легкового авто отделался незначительными ссадинами. К тому же в салоне иномарки находился двухмесячный ребенок, который не пострадал.

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