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На трассе под Ростовом едва не погиб за рулем водитель из Краснодарского края

На трассе под Ростовом едва не погиб за рулем водитель из Краснодарского края
В Ростовской области мужчина едва не погиб за рулем автомобиля. Происшествие случилось вечером 20 ноября на трассе между селом Самарское и Батайском.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по региону, задыхающегося мужчину нашли на трассе сотрудники ГИБДД. Оказалось, что он ехал из Краснодарского края и ему стало плохо. Мужчина страдает сахарным диабетом, но по несчастной случайности у него не оказалось с собой лекарств.

Правоохранители быстро транспортировали больного в ближайшую больницу, где ему спасли жизнь. Сейчас с гостем из соседнего региона все в порядке.

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