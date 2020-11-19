На трассе под Ростовом едва не погиб за рулем водитель из Краснодарского края

В Ростовской области мужчина едва не погиб за рулем автомобиля. Происшествие случилось вечером 20 ноября на трассе между селом Самарское и Батайском.Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по региону, задыхающегося мужчину нашли на трассе сотрудники ГИБДД. Оказалось, что он ехал из Краснодарского края и ему стало плохо. Мужчина страдает сахарным диабетом, но по несчастной случайности у него не оказалось с собой лекарств.Правоохранители быстро транспортировали больного в ближайшую больницу, где ему спасли жизнь. Сейчас с гостем из соседнего региона все в порядке.