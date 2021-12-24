На заснеженной трассе в Ростовской области иномарка съехала в кювет: видео

Фото/видео: УГИБДД по Ростовской области

Из-за непогоды в Ростовской области иномарку на трассе занесло в кювет. Происшествие случилось утром 28 декабря в районе хутора Поверенного Зимовниковского района.Около 9 часов житель Элисты за рулем «Фольксвагена Поло» ехал в сторону Орловского района по Зимовниковскому шоссе. В районе 170-го километра машину стало заносить. Автомобилист не справился с управлением, и легковушка съехала в кювет. Иномарка осталась цела, водитель с пассажирами также не пострадали. Но выбраться обратно на дорогу никак не получалось - машина буксовала.К счастью, мимо проезжали инспекторы ДПС, которые патрулировали участки трассы. Увидев в кювете иномарку, они остановились и вызвали на место спецтехнику, с помощью которой авто вытащили на проезжую часть.Напомним, на Дону бушует непогода. Метель, гололед и туман прогнозируют еще в ближайшие несколько дней. В связи с этим автомобилистам рекомендуют не лихачить, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также избегать резких маневров.