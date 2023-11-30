Под Ростовом 18-летний парень до смерти забил соседа скалкой

Фото: Ростов ру.

В городе Батайске 18-летний парень до смерти забил соседа скалкой. Происшествие случилось 24 ноября на улице Губкина.По версии следствия, молодой человек со своим 37-летним знакомым распивали спиртное. Когда градус ударил в голову, они стали ругаться. В какой-то момент парень взялся за скалку и несколько раз ударил собутыльника. Конфликт был исчерпан, но продолжать сидеть дальше уже не было смысла. Получивший по голове мужчина пошел подышать, но домой не вернулся. Вскоре нашли его труп.Правоохранители задержали парня, который рассказал о конфликте во время пьянки. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».- Молодому человеку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.