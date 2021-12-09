В Ростове мужчина во время пьянки до смерти забил своего соседа

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В донской столице задержали мужчину, подозреваемого в жестокой расправе над соседом. Происшествие случилось в одном из многоквартирных домов 3 декабря.По версии правоохранителей, 35-летний мужчина пригласил соседа к себе домой выпить. Во время пьянки товарищи стали скандалить. В порыве злости хозяин избил приятеля. От полученных травм 56-летний мужчина скончался на месте.- За умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть человека, в отношении ростовчанина завели уголовное дело, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит до 10 лет лишения свободы.