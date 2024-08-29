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Под Курском погиб военный медик из Ростовской области

Под Курском погиб военный медик из Ростовской области
Под Курском погиб 37-летний военный медик из Ростовской области. Жизнь Юрия Скобелева оборвалась 6 августа в городе Суджа.

Мужчина родом из хутора Большой Лог, который находится под Аксаем. В 2022 году Юрий отправился на СВО в качестве добровольца. В армии Скобелев выучился на медбрата.

По информации издания DonDay, в первый день атаки на Курскую область Юрий оказался рядом с эпицентром боевых действий. Его колонна попала под обстрел. Мужчине выжить не удалось.

Дата похорон остается неизвестной, так как тело бойца пока не перевезли в Ростовскую область. У Юрия остался ребенок.
Фото: DonDay
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