Под Курском погиб военный медик из Ростовской области

Фото: DonDay

Под Курском погиб 37-летний военный медик из Ростовской области. Жизнь Юрия Скобелева оборвалась 6 августа в городе Суджа.Мужчина родом из хутора Большой Лог, который находится под Аксаем. В 2022 году Юрий отправился на СВО в качестве добровольца. В армии Скобелев выучился на медбрата.По информации издания, в первый день атаки на Курскую область Юрий оказался рядом с эпицентром боевых действий. Его колонна попала под обстрел. Мужчине выжить не удалось.Дата похорон остается неизвестной, так как тело бойца пока не перевезли в Ростовскую область. У Юрия остался ребенок.