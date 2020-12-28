Под Батайском 41-летний мужчина пострадал в столкновении двух КамАЗов

На трассе Ростов - Ставрополь в столкновении двух КамАЗов пострадал 41-летний мужчина. Происшествие случилось на 17-м километре автодороги (в районе поселка Мокрый Батай) днем 30 декабря.По предварительной информации, водитель большегруза нарушил безопасную дистанцию. Мужчина въехал в движущийся перед ним КамАЗ под управлением 56-летнего шофера. Удар оказался настолько сильным, что транспорт нарушителя буквально смялся: передняя часть кузова машины превратилась в груду металлолома, а стекла вылетели.Из большегруза, который ехал перед КамАЗом, на дорогу высыпалось зерно. Всю полосу пришлось временно перекрыть, чтобы избежать возможных ДТП.- В результате аварии 41-летнего водителя КамАЗа с травмами доставили в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.