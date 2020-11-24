На трассе М-4 «Дон» мужчина пострадал в ДТП с участием большегруза
В Ростовской области мужчина пострадал в ДТП с участием большегруза. Авария случилась на трассе М-4 «Дон» утром 26 ноября.
На 912-м километре автодороги 54-летний водитель авто марки «Тойота Королла» ехал в сторону поселка Глубокого. Шофер не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди КамАЗа, под управлением 49-летнего водителя. В результате произошла авария.
- В ДТП пострадал водитель иномарки, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Пострадавший шофер был госпитализирован.