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Почти три часа ушло на тушение пожара в кафе в Ростове-на-Дону

Почти три часа ушло на тушение пожара в кафе в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону при ночном пожаре сгорело кафе. В ночь на 7 августа загорелась пристройка кафе «Ха-табач» на проспекте Стачки, 185.

- Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, - сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС Ростовской области.

От МЧС к тушению привлекались 18 пожарных и четыре единицы техники. Также был направлен дополнительный расчёт поисково-спасательной службы. Полностью ликвидировать огонь удалось почти в три часа ночи. В результате ЧП никто не пострадал.

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