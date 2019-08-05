Почти три часа ушло на тушение пожара в кафе в Ростове-на-Дону



В Ростове-на-Дону при ночном пожаре сгорело кафе. В ночь на 7 августа загорелась пристройка кафе «Ха-табач» на проспекте Стачки, 185.



- Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, - сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС Ростовской области.



От МЧС к тушению привлекались 18 пожарных и четыре единицы техники. Также был направлен дополнительный расчёт поисково-спасательной службы. Полностью ликвидировать огонь удалось почти в три часа ночи. В результате ЧП никто не пострадал.