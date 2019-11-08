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Кафе «Станица» сгорело в Ростове-на-Дону

Кафе «Станица» сгорело в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону сгорело кафе «Станица». Происшествие случилось под утро 10 ноября на улице Береговой.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, около пяти часов утра в кафе случился пожар. На место прибыли спасатели, которые зафиксировали площадь пожара - 60 квадратных метров. С возгоранием удалось справиться примерно за час.

- Погибших и пострадавших в результате пожара нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – В тушении огня были задействованы 18 человек личного состава и пять единиц техники.

Что стало причиной возгорания заведения, выясняют правоохранители.

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