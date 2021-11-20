По дороге из Цимлянска в Волгодонск женщина скончалась в такси
Жительница Цимлянска умерла в такси по дороге в Волгодонск. Трагедия случилась вечером 21 ноября.
36-летняя женщина выехала в атомный город около 21 часа. В районе 5-го километра автодороги, когда машина уже пересекла черту Волгодонска, пассажирке стало плохо.
Когда таксист остановил машину у пункта назначения - на улице 30 лет Победы, женщина была уже мертва. Предположительно, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем. Вероятно, если пассажирка сразу сообщила о плохом самочувствии и попросила отвезти ее в больницу, появился бы шанс спасти ей жизнь.
По информации DonDay Волгодонск, умершая женщина работала в Мировом суде города Цимлянска.