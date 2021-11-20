Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

По дороге из Цимлянска в Волгодонск женщина скончалась в такси

По дороге из Цимлянска в Волгодонск женщина скончалась в такси
Жительница Цимлянска умерла в такси по дороге в Волгодонск. Трагедия случилась вечером 21 ноября.

36-летняя женщина выехала в атомный город около 21 часа. В районе 5-го километра автодороги, когда машина уже пересекла черту Волгодонска, пассажирке стало плохо.

Когда таксист остановил машину у пункта назначения - на улице 30 лет Победы, женщина была уже мертва. Предположительно, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем. Вероятно, если пассажирка сразу сообщила о плохом самочувствии и попросила отвезти ее в больницу, появился бы шанс спасти ей жизнь.

По информации DonDay Волгодонск, умершая женщина работала в Мировом суде города Цимлянска.
Фото: http://q4rdgdn0s5.edu.ms/?page=results&request=%.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.