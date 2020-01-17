На остановке в Новочеркасске скончалась пенсионерка



В Новочеркасске на автобусной остановке умерла женщина. ЧП произошло на Харьковском шоссе 20 января.



По предварительной информации, местной жительнице внезапно стало плохо. Она присела на остановке рядом с ТЦ «Восточный», чтобы передохнуть. Но практически сразу пенсионерка потеряла сознание.



Прохожие вызвали «скорую». Однако, когда медики оказались на месте, они уже ничем не могли помочь. Пенсионерка была мертва. Врачи только констатировали её смерть.



Как стало известно, женщине было 58 лет. Предположительно, причиной смерти стал оторвавшийся тромб, сообщает DonDay-novocherkassk.