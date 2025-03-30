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Пять человек спасли при пожаре в общежитии в Каменске-Шахтинском

Пять человек спасли при пожаре в общежитии в Каменске-Шахтинском
Днем 29 марта в Каменске-Шахтинском произошел пожар в общежитии. Происшествие случилось в переулке Придорожном, 35.

Пламя разгорелось в квартире на пятом этаже. Стихия охватила около 18 квадратных метров. На вызов приехали 14 сотрудников МЧС. Они эвакуировали 19 человек и спасли еще пятерых, которые находились рядом с эпицентром пожара.

- Предварительно, ЧП произошло из-за короткого замыкания электропроводки, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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