В Каменске-Шахтинском горела хозпостройка
В Каменске-Шахтинском Ростовской области горела хозпостройка. Пожар случился 9 октября в переулке Коммунальном.
Предварительно пламя вспыхнуло около 13:10 во дворе дома № 35А. Огонь охватил 20 квадратных метров хозпостройки. Хозяева заметили клубы дыма и вызвали на место сотрудников МЧС. Для тушения огня привлекли четырех спасателей на одной автоцистерне.
В ГУ МЧС сообщили, что огонь удалось потушить спустя 20 минут. По какой причине вспыхнуло пламя, не сообщается.