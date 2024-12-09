Водитель автомобиля насмерть сбил мужчину под Таганрогом

Фото: Ростов Ру

В Ростовской области водитель легковушки насмерть сбил мужчину под Таганрогом. Трагедия случилась 8 декабря около 17:00.По предварительным данным, 45-летний пешеход прогуливался по улице Октябрьской в селе Боцманово. Неподалеку от дома № 88 он решил перейти дорогу в неположенном месте. В этот момент по проезжей части двигался 56-летний водитель «Лады Весты». Он не успел остановиться и снес мужчину.По информации региональной Госавтоинспекции, пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.