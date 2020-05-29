На трассе М-4 «Дон» водитель иномарки насмерть сбил женщину
На автодороге М-4 «Дон» 38-летний водитель «Фольксваген Туарег» насмерть сбил 56-летнюю женщину. Авария случилась 1 июня около трех часов ночи.
По предварительной информации, автомобилист ехал со стороны Ростова-на-Дону в сторону Москвы. На 636-м километре трассы он допустил наезд на женщину-пешехода, которая переходила дорогу по ходу движения машина, вне пешеходного перехода.
- В результате ДТП женщина получила травмы не совместимые с жизнью, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.