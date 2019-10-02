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На трассе в Ростовской области неизвестный водитель насмерть сбил пенсионера

На трассе в Ростовской области неизвестный водитель насмерть сбил пенсионера
Пенсионер погиб под колёсами авто в Ростовской области. ДТП произошло в Аксайском районе на 1 056-м километре трассы М-4 «Дон». Инцидент случился 3 октября примерно в 22:30.

По информации отдела пропаганды донского УГИБДД, 76-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Когда он вышел на проезжую часть, его сбил автомобиль. Неустановленный водитель тут же скрылся с места ДТП.

Пенсионер получил травмы несовместимые с жизнью. Он умер на месте происшествия. Сейчас правоохранители разыскивают сбежавшего автомобилиста. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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