Пешеход погиб под колёсами иномарки в Ростовской области
В Новочеркасске Ростовской области пешеход погиб под колёсами автомобиля. Инцидент случился 26 февраля около 15 часов на Харьковском шоссе.
По предварительным данным, 47-летний мужчина пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время по проезжей части ехал 37-летний водитель за рулём «Рено Логана».
- Иномарка сбила пешехода, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. - От полученных травм он скончался на месте.
На месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов.