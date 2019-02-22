Пешеход погиб под колёсами иномарки в Ростовской области



В Новочеркасске Ростовской области пешеход погиб под колёсами автомобиля. Инцидент случился 26 февраля около 15 часов на Харьковском шоссе.



По предварительным данным, 47-летний мужчина пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время по проезжей части ехал 37-летний водитель за рулём «Рено Логана».



- Иномарка сбила пешехода, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. - От полученных травм он скончался на месте.



На месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов.