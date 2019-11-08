Пешеход погиб под колёсами автоледи в Ростовской области
В Ростовской области женщина-водитель насмерть сбила пешехода. Смертельное ДТП произошло в станице Романовской 10 ноября.
По предварительным данным, 40-летняя женщина-водитель «Тойоты Камри» наехала на мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте.
- От полученных травм 45-летний мужчина скончался на месте происшествия, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
По факту дорожного происшествия начата проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.