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Пешеход погиб под колёсами автоледи в Ростовской области

Пешеход погиб под колёсами автоледи в Ростовской области
В Ростовской области женщина-водитель насмерть сбила пешехода. Смертельное ДТП произошло в станице Романовской 10 ноября.

По предварительным данным, 40-летняя женщина-водитель «Тойоты Камри» наехала на мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте.
- От полученных травм 45-летний мужчина скончался на месте происшествия, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По факту дорожного происшествия начата проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

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