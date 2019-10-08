Пенсионерка в Ростове сломала шейку бедра: понадобилась помощь спасателей



Ростовчанка сломала шейку бедра в Ростове. Случай произошёл вечером 8 октября на улице Оганова. Об инциденте сообщили в ростовском управлении по делам ГО и ЧС.



Происшествие случилось в доме пенсионерки. Она повредила ногу и вызвала на помощь «скорую». Специалисты диагностировали у неё перелом шейки бедра. Женщина проживает на третьем этаже, и её нужно было спустить вниз. Для этого медики обратились в службу спасения. Сотрудники подразделения погрузили пострадавшую на носилки и спустили вниз к машине «неотложки».