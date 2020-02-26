В Таганроге 90-летней женщине с инсультом понадобилась помощь спасателей



Таганрогские спасатели выезжали на помощь пожилой женщине. Около 13 часов 27 февраля у 90-летней местной жительницы случился инсульт. Она проживает в многоэтажке на улице Зои Космодемьянской.



Когда пенсионерке неожиданно стало плохо, родственники вызвали скорую помощь. Медики обратились к спасателям, которые помогли быстро положить женщину на носилки и транспортировать с верхних этажей на улицу.



В таганрогском Управлении по делам ГО и ЧС сообщили, что женщину благополучно доставили в больницу. Спасателей довольно часто привлекают к транспортировкам больных, так как зачастую одна минута промедления может стоить жизни человека.

