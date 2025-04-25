Пенсионерка погибла при пожаре из-за неисправной проводки в Ростовской области
В Азовском районе Ростовской области при пожаре погибла пенсионерка. ЧП случилось 25 апреля в хуторе Елизаветовка.
Возгорание началось около часа ночи на улице Маяковского, 18. Соседи заметили огонь и вызвали пожарных. Через полтора часа 20 огнеборцев на четырех спецмашинах ликвидировали пожар. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.
В одной из комнат спасатели обнаружили тело 88-летней хозяйки дома.
По предварительной версии ГУ МЧС по Ростовской области, пожар возник из-за неисправной проводки.